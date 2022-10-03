شهادة ثقة لمصر.. التخطيط: تقدمنا في ترتيب البنك الدولي لمؤشر الحوكمة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، عن ارتفاع المؤشر المركب لمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي في سبتمبر 2022، والذي يعبر عن أداء الحوكمة في عام 2021، ليصبح 27.5 نقطة.

المؤشرات تنقسم إلى ستة أبعاد رئيسية

وأوضحت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مؤشرات الحوكمة العالمية (WGIs) تمثل مجموعة من المؤشرات التي تقيس جودة الحوكمة لأكثر من 200 دولة، موضحه أن تلك المؤشرات تنقسم إلى ستة أبعاد رئيسية تتمثل في الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب، سيادة القانون، السيطرة على الفساد، فعالية الحكومة، حق التعبير والمساءلة، والجودة التنظيمية.

تحسّن أداء مصر في خمسة مؤشرات

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحسّن أداء مصر في خمسة مؤشرات من المؤشرات الستة، حيث ارتفع التصنيف المئوي لمصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف /الإرهاب من 11.79 نقطة إلى 14.62 نقطة، وفي مؤشر سيادة القانون من 42.31 إلى 45.19 نقطة، ومؤشر السيطرة على الفساد من 24.04 إلى 26.92 نقطة، وكذلك ما يخص مؤشر حق التعبير والمساءلة من 7.73 إلى 8.21 نقطة، والجودة التنظيمية من 31.25 إلى 34.62 نقطة.

ؤشرات الحوكمة العالمية تعتبر مؤشرات مركبة

ومن جانبها أشارت دكتورة شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن المعهد يقوم بإصدار تقريرًا سنويًا لمتابعة مؤشرات الحوكمة يضم حوالي 20 مؤشر، متابعه أن مؤشرات الحوكمة العالمية تستخدم المؤشرات الستة الرئيسية التي تتضمنها مؤشرات الحوكمة؛ كمصدر وحيد للبيانات، وبالتالي فهي تجمع درجات كل دولة في كل مؤشر وتعكس آراء الخبراء والمواطنين والشركات كما ذكرت المصادر، مضيفه أن مؤشرات الحوكمة العالمية تعتبر مؤشرات مركبة، حيث تعتمد على أكثر من 30 مؤشر للحوكمة مستند إلى الرأي والمدركات التي تنشرها المنظمات الدولية المختلفة أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات من القطاع الخاص أو مراكز البحوث.