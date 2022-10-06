مستشفى سوهاج الجامعي ينجح في إجراء 6 عمليات جراحية معقدة

استضاف قسم جراحة التجميل بجامعة سوهاج، الدكتور براين سمر لاد، الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى Great Ormond Street لندن ببريطانيا.

مناظرة 36 حالة مرضية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الخبير العالمي قام بمناظرة 36 حالة مرضية تعاني من الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وعيوب الأنف والأسنان الناتجة عنها، مضيفا أنه جرى إجراء عمليات جراحية لـ6 حالات معقدة لإصلاح تشوهات الرأس والجمجمة، وذلك بمشاركة فريق العمل التكاملي بقسم جراحه التجميل بالتعاون مع وحدة التخاطب والسمعيات بأقسام الأنف والأذن، والأسنان والأطفال، وجراحة المخ والأعصاب والتخدير بالمستشفي الجامعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الكلية تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تتمثل أهميتها في لقاء العلماء والممارسين من بلدان مختلفة تحت سقف واحد بهدف تبادل التجارب وزيادة المعارف والخبرات المهنية والبحثية، وعرض كل ما هو جديد يضيف لتطوير العمل في المجال الطبي.

تقديم خدمة طبية علاجية متميزة

وقال الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى سوهاج الجامعي، إن تلك الورشة يجري تنظيمها للمرة الحادية عشرة على التوالي داخل المستشفى الجامعي، إذ استمرت فعالياتها على مدار أربعة أيام بهدف تقديم خدمة طبية علاجية متميزة، وتبادل الخبرات والتجارب لصقل مهارات شباب الأطباء.

وأشار الدكتور أحمد جابر أستاذ جراحة التجميل ونائب مدير المستشفى الجامعي إلى أن تلك الورشة تجمع جميع التخصصات المختلفة لتقييم وعلاج الاختلافات الخلقية بالأطفال، وناقشت الجديد في علاج وجراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، إلى جانب العيوب الخلقية للوجه والرأس ومعرفة كيفية تعامل الفريق الطبي مع مثل هذه الحالات.

وأضافت الدكتورة سامية سعيد، رئيس قسم جراحة التجميل، أن القسم يحرص على عقد ورش عمل سنوية لعلاج ومتابعة هذه الحالات بوحدة جراحة الوجه والرأس والجمجمة، وذلك من خلال استضافة رواد هذا التخصص لتبادل ونقل الخبرات من أجل تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

ونجحت تلك الورش في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 2000 حالة منذ عام 2008.