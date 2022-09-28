رئيس جامعة سوهاج: تطبيق الإجراءت الإحترازية لمواجهة كورونا مع بدء الدراسة

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الاستعدادات قائمة على قدم وساق للعام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ السبت المقبل الموافق الأول من أكتوبر، ويعقد مجلس الجامعة اليوم اجتماعًا لوضع القرارات النهائية لاستعدادات جامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض حدة جائحة كورونا، فإنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، سواء على بوابات الجامعة أو المدن الجامعية أو المدرجات والفصول الدراسية وأماكن التدريس الميدانية خارج الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس يتخذون كافة الإجراءات ضد فيروس كورونا.

إجراءات إحترازية حتى لا تتفاقم الأوضاع

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه جرى وضع كافة الإجراءات الاحترازية حتى لا يتفاجأ بتفاقم الأوضاع مرة أخرى، وسيجرى استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بداية من الغد، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادت من البوابات للفصول الدراسية للمدرجات والمعامل، حتى الجداول الدراسية تم إعلانها منذ أكثر من أسبوعين.

تجهيز المدن الجامعية منذ انتهاء العام الدراسي الثاني

وقال رئيس جامعة سوهاج، إنه جرى تجهيز المدن الجامعية منذ انتهاء العام الدراسي الثاني، وبالتحديد في الأول من يوليو الماضي، لتجديد وصيانة للمستهلكات مثل الفرش وأدوات المطبخ كما جرى الانتهاء من أعمال المباني وطلاء وترميم وصيانة المدن الجامعية، وتم استقبال الطلاب القدامى للتسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية.