رئيس جامعة سوهاج: لدينا 21 برنامجًا تعليميًا مميزًا.. «فيديو»

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن المقر القديم للجامعة يحتضن 5 كليات الـ17 التابعة للجامعة، التي تستقبل اليوم السبت نحو قرابة الـ70 ألف طالب من الطلاب القدامى أو الذين تم تنسيقهم خلال هذا العام من مكاتب التنسيق في مراحل التنسيق الثلاث الأولى والثانية والثالثة.

توجيهات رئاسية بضرورة تسليح أبنائنا بمجموعة من المعارف والمهارات

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «في ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة تسليح أبنائنا من طلاب الجامعات الحكومية والتعليم العالي بشكل عام، وجامعة سوهاج على وجه الخصوص، فإن لدينا 21 برنامجا تعليميا مميزا، وأضفنا إليها هذا العام 7 برامج أخرى لكي نسلح أبناءنا الخريجين بمجموعة المعارف والمهارات التي تؤهلهم بالوظائف التي نسميها الوظائف البازغة والمستحدثة».

الجداول الدراسية معلنة أمام إدارات شؤون التعليم الطلاب

وتابع «عبدالخالق»: «الجداول الدراسية معلنة أمام إدارات شؤون التعليم الطلاب في الكليات الـ17 منذ أسبوعين قبل بداية الدراسة، رفعناها على المنصة التعليمية الجديدة التي وفرها المجلس الأعلى للجامعات، وأشكر وزير التعليم العالمي الدكتور محمد أيمن عاشور الذي بذل مجهودا كبيرا في توفير هذه المنظومة من خلال بنك المعرفة المصري، وأبناؤنا يمكنهم اليوم الدخول على المنصة للتعرف على الجداول الدراسية».