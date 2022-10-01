برقصة «القلة القناوي والتحطيب».. جامعة سوهاج تستقبل طلابها في أول يوم دراسي

استقبلت جامعة سوهاج اليوم السبت، طلابها بـ«التحطيب» والأنشطة الترفيهية والرياضة، وذلك في احتفالية أقامتها جامعة سوهاج داخل الحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل» حضرها الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس فضلا عن الطلاب.

ورحب الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، خلال كلمته بالاحتفال بالطلاب بيومهم الدراسي الأول بجامعة سوهاج، متمنيا لهم عام دراسي موفق.

تحطيب وتحديات رياضية

وضم الحفل عدة فقرات متميزة منها تقديم فقرة تحطيب ورقص صعيدي بـ«القلة القناوي»، أدتها فرقة جامعة سوهاج للفنون الشعبيةـ وشارك بها طلاب الجامعة.

كما ضمت الاحتفالية تحديات رياضية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالألعاب الفردية مثل الشطرنج.

واستعرض رئيس جامعة سوهاج، الأنشطة الطلابية بالجامعة التي يمكن للطلاب المشاركة بها.

70 ألف طالب بجامعة سوهاج

من جانبه، صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في بيان صحفي، بأن جامعة سوهاج تستقبل أكثر من 70 ألف طالب وطالبة خلال هذا العام في الكليات المختلفة بمقر الجامعة القديم والجديد.

وأضاف «عبد الخالق»، أن مباني المدن الجامعية بجامعة سوهاج بالمقر القديم بمدينة ناصر، تتسع إلى 658 طالبا، بينما مباني الطالبات تتسع 986 طالبا، بالإضافة إلي مباني المقر الجديد بمدينة سوهاج الجديدة والتي تسع 184 طالبا، ومباني للطالبات التي تتسع إلى 1148 طالبة.