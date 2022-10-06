بعد طفلتي الإسكندرية.. توصية اختبار الحساسية مسؤولية من؟ خبراء يجيبون

تستمر تبعات وفاة الطفلتين إيمان وسجدة نتيجة الحصول حقنة مضاد حيوي سببت لهما حساسية نتج عنها الوفاة بشكل سريع داخل إحدى صيدليات في الإسكندرية، ليتساءل البعض عن مسؤولية التوصية بالاختبار ترجع للطبيب أم لشخص آخر.

من يملك صلاحية إجراء اختبار الحساسية

وقال الدكتور مينا ثابت قليني، استشاري الأدوية العلاجية، إنه من الضروري أن يوجه الطبيب بإجراء اختبار حساسية قبل أي حقنة مضاد حيوي للمريض، لكن نتيجة الضغط الكبير على الأطباء قد يغفلون عن ذلك.

اختبار الحساسية وحقنة الادرينالين.. أساس إنقاذ المرضى

واضاف استشاري الأدوية العلاجية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه يجب إجراء اختبار الحساسية لأي مريض قبل إعطاء حقنة المضاد الحيوي كإجراء احترازي في كل مرة، إذ أن الاختبار بسيط وغير مكلف، لكن البعض يماطل لكون الاختبار يتطلب بعض الوقت ومهارة خاصة.

ولفت إلى أهمية وجود حقنة الأدرينالين في العيادات وطوارئ المستشفيات، لكونها الحل الوحيد لإنقاذ أي مريض يعاني من الحساسية بعد الحقن من المضاد الحيوي، خاصة أن بعض الاختبارات لا تقدم نتيجة سليمة 100% ما يجعل العلاج السريع أمرًا حتميا حفاظا على الأرواح.

نقيب صيادلة الشرقية: إجراء اختبارات لكل الأدوية

وقال الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، إنه يجب إجراء اختبارات «الحُقَن» قبل الحصول عليها، للاطمئنان على المريض إذا كان يعاني حساسية من أنواع معينة من الأدوية حتى يتفادى الفرد أى عواقب تلحق به.

وشدد على ضرورة تنويه الطبيب المعالج في الروشتة إلى الاختبار اللازم لإجراء اختبار الحساسية قبل الحَقْن، معلقا: «ده دور الطبيب ويجب التنويه عليه في الروشتة».

وذكر أن الصيدلي يعطى المريض الأدوية المسموح بها عالميا، ولا تسبب أضرار صحية للمريض.

لا يصرف الدواء إلا صيدلي

قال الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، إن النقابة تمنع ممارسة صرف الأدوية والروشتات إلا من خلال صيدلي، وأن طلاب كلية الصيدلة غير مسموح لهم بالعمل إلا بعد التخرج من الكلية، لكنه يتدرب 300 ساعة في أجازته الصيفية، كشرط للتخرج.

أرفض استلام الدواء من غير الصيدلي

ولفت إلى عصام أبو الفتوح، إلى تفعيل حملة في الشرقية تؤكد على ارتداء الصيادلة للبالطو الأبيض و«تعريف الهوية والمهنة» في الصيدليات، لزيادة الاطمئنان للمريض، معلقا: «من حقي أرفض الأدوية لو مش صرفها لي صيدلي».

وفاة طفلتين شقيقتين بالإسكندرية:

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت واقعة مؤلمة،هي وفاة طفلتين شقيقتين «إيمان وسجدة» لحصولهما على حقنة مضاد حيوي داخل إحدى صيدليات المحافظة، واستدعت النيابة العامة الصيدلانية ومعها عاملين للتحقيق معهم في الواقعة.