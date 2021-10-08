أخبار أسوان.. وفاة طفلتين بمادة سامة ونقل 4 مصابين للمستشفيات

شهدت محافظة أسوان خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث التي كانت سببا في تصدرها محركات البحث على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة طفلتين تناولتا مادة سامة بالخطأ.

وفاة طفلتين بمادة سامة

ولقيت طفلتان مصرعهما بقرية العدوة شرق، التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، نتيجة تناولهما مادة سامة عن طريق الخطأ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بوفاة شقيقتين

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، بورود إشارة من مستشفى إدفو العام بوفاة طفلتين «شيماء»، 10 سنوات، وشقيقتها «أسماء»، 7 سنوات، إثر تناولهما مادة سامة بالخطأ، وبحسب المعلومات الأولية وصلت الطفلتان للمستشفى، وتبين وفاتهما نتيجة التسمم، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي طلبت تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ثم التصريح بالدفن.

نقل 4 مصابين للمستشفيات

ونقل مرفق إسعاف أسوان ، 4 مصابين بجروح مختلفة إلى مستشفيات محافظتي أسوان والأقصر، وقال مصدر بالمرفق إن سيارة إسعاف نقلت «ع.ر.م»، 28 سنة، مصاب بطلق ناري فى الكتف الأيمن من طريق مرسي علم شرق محافظة أسوان للمستشفى لتلقي العلاج.

كما تم نقل مصاب من منطقة السباعية شرق بمحافظة أسوان، إلى مستشفى إسنا بمحافظة الأقصر بعد إصابته بطعنه بواسطة آلة حادة مطواة، بالإضافة إلى نقل مصابين اثنين بنقطة إسعاف المحاميد، مصابين بطعنات إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج.