وفاة طفلتين بالإسكندرية ومعلم في المنيا.. أحداث محزنة بمحافظات مصر

يوم حزين عاشته عدد من محافظات مصر، خلال الساعات الماضية، إثر وفاة طفلتين بالإسكندرية نتيجة حقنة خاطئة، بالإضافة إلى وفاة معلم في المنيا، بالإضافة إلى وفاة معلم في دمياط ليخلد طلابه ذكراه بإقامة ممرا شرفيًا له.

الطفلتان إيمان وسجدة البالغتان من العمر 7 و5 أعوام، تقيم أسرتهما بالإسكندرية، حصلتا على حقنة مضاد حيوي في إحدى الصيدليات دون عمل اختبار حساسية، لتصاب الطفلتان بصدمة حساسية لحظية وتفارقا الحياة، في واقعة أثارت حزن الجميع.

وفاة طفلتين في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحجز الصيدلانية التي أعطت الحقنتين للطفلتين، وعاملين معها على ذمة التحقيقات، فيما عانت والدتهما من فقدانهما خلال جنازتهما التي كانت تسير خلالها بنصف قدم، تستند على رفقائها من كثرة الحزن على رحيل طفلتيها في سن مبكرة.

ومحافظة المنيا، فارق معلم لغة إنجليزية الحياة، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية في أثناء تواجده داخل الفصل بمدرسة قرية برمشا للتعليم الأساسي، التابعة لمركز العدوة في أقصي شمال غربي المنيا، وجرى نقله لأقرب وحده صحية، إلا أنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى إثر هبوط في الدورة الدموية نتيجة الأزمة القلبية.

وفاة مدرس بأزمة قلبية في المنيا

ونعت المدرسة والعاملون بها والطلاب أيضًا، المدرس الراحل الذي فارق الحياة في أثناء أدائه لواجبه، ليموت تاركًا ورائه إرثه من العلم الذي درسه لطلابه على مدارس الأعوام السابقة.

ممر شرفي لمعلم في دمياط

في لفتة إنسانية جمعت طلاب مدرستي السعدية البحرية الابتدائية والإعدادية مركز كفر سعد في محافظة دمياط، نظموا ممرا شرفيًا حزنًا على أستاذهم الراحل، إذ حمل الأهالي جثمان معلم توفي في أولى أيام العام الدراسي الجديد، وسط أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة، وحملوا اللافتات لوداعه في مشهد مهيب.