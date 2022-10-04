شروط وخطوات التقديم لوظائف الهجرة في ألمانيا.. وآخر موعد للتسجيل

كشفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن فرص عمل للراغبين بالعمل بالخارج وتحديدًا ألمانيا، في مجالات الخبازة والفندقة والضيافة والتشييد والبناء، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA».

وفيما يلي، ننشر تفاصيل الوظائف الخالية في ألمانيا، التي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في السطور التالية:

آخر موعد للتقديم لوظائف ألمانيا

يمكن للراغبين في التقدم لوظائف ألمانيا، في الفترة من 27 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الجاري، إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين من خلال ممثلين عن وزارة الهجرة والوكالة الألمانية في مصر، ويتم عقد ندوة تعريفية مفصلة أونلاين حول التوظيف في ألمانيا قبل الاختبار.

شروط التقديم لوظائف ألمانيا

ويتم اختيار المناسبين لوظائف ألمانيا سواء من الذكور أو الإناث وفق الشروط الآتية:

- المتقدم مصري الجنسية.

- يقيم في مصر.

- أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و25 عاما بحلول يونيو 2023.

- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية «عام أو فني»

- ألا يكون حاصلا على مؤهل أكاديمي.

- أن يمتلك المتقدم خبرة في مجال العمل.

- معرفة مناسبة باللغة الانجليزية.

- بالنسبة للذكور إحضار ما يثبت إنهاء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية.

المستندات المطلوبة

ويتم تقديم المستندات الآتية

- صورة ضوئية من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- صورة ضوئية من شهادة إتمام التعليم الثانوي.

- سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD.

يتم تحميل نموذج السيرة الذاتية الذي وضعته الوزارة، ثم إرساله عبر البريد الإلكتروني مع الاستمارة والمستندات المطلوبة.

خطوات التقديم لوظائف ألمانيا

وحتى تتمكن من التقدم لوظائف ألمانيا يجب اتباع الآتي:

أولا تحميل استمارة التقديم، عبر الرابط: https://bit.ly/3UE54KZ

ثم تحميل ملف السيرة الذاتية وكامل التفاصيل عبر الرابط: https://bit.ly/3BK1NkB

استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التقديم والسيرة الذاتية.

يقوم المتقدم بإرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والسيرة الذاتية والمستندات المطلوبة عبر البريد لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وهو كالآتي: THAMM@emigration.gov.eg

مع العلم أنه يعتبر الطلبات لاغية في الحالات الآتية:

- الطلبات المكتوبة بخط اليد.

- الطلبات التي لا تتضمن السيرة الذاتية.

يجب إرسال الاستمارة باللغة العربية والإنجليزية، وإرسالها مع المستندات المطلوبة في رسالة واحدة فقط.