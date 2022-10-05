أهداف التعاون بين «الهجرة» و«بنك مصر».. تسهيلات للمصريين بالخارج

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم الخدمات للمصريين المقيمين والدارسين والعاملين بالخارج، من خلال إطلاق المبادرات المختلفة لهم، التي تساعد على ربطهم بوطنهم الأم مصر، وتوفير كافة الاحتياجات لهم، وعلى رأس هذه المبادرات، مبادرة «اتكلم عربي»، وإطلاق أول وثيقة تأمينية، للتأمين على المصريين بالخارج، في حالة الوفاة الطبيعية، أو الوفاة إثر حادث.

وتزامنا مع ذلك، تبحث السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل السبل للتعاون مع الوزارات المختلفة، وعمل بروتوكولات تعاون مشتركة، لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، لكونهم بمثابة خط الدفاع الأول لمصر داخل الدول المضيفة المختلفة، على مستوى دول العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف التعاون بين «الهجرة» و«بنك مصر»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف التعاون بين «الهجرة» و«بنك مصر»

- تقديم خدمات ومنتجات مصرفية وأوعية ادخارية ومنتجات استثمارية مخصصة للمصريين بالخارج.

- توفير آليات لتسهيل عملية فتح حسابات للمصريين بالخارج.

- توفير بعثات من العاملين ببنك مصر لفتح حسابات للمصريين بالخارج.

- تقديم عرض خاص للمصريين المقيمين بدولة الإمارات.

- منح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه لشراء وحدات سكنية بمصر.

- زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدر هام من مصادر العملة الصعبة لمصر.

- منتجات للتمويل العقاري للمصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية الشقيقة، لشراء وحدات سكنية داخل مصر.

- تقديم الخدمة من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج.

- سيتم العمل على إتاحة العرض في الدول التي لا يوجد بها فروع للبنك.

- سيتم التصديق على المستندات من خلال بنك التعامل الخاص بالعميل والتوثيق من خلال السفارة.