«مينا» شاب يدرس بالخارج يكشف تفاصيل مشاركته في عرض «مصري» احتفالا بنصر أكتوبر

كشف مينا مكين، شاب مصري يدرس في إنجلترا، وممثل مركز الحوار «ميدسي»، في لندن، عن سعادته بمشاركته في فعاليات «مصري»، الذي تم تدشينها أمس احتفالا بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وعرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شارك في العرض عدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج؛ بهدف ربطهم بوطنهم الأم مصر، عن طريق المشاركة في المناسبات الرسمية.

مشاركة الشباب المصريين بالخارج للاحتفال بنصر أكتوبر

وأشار الشاب المصري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه علم بمشاركته منذ شهر تقريبا، خلال تواجده في لندن، إذ تلقى اتصالا من وزارة الهجرة المصرية، لإخباره بكونه ضمن فريق من الشباب المصريين بالخارج، الذين سيقومون بتمثيل عرض للقوات المسلحة، احتفالا بالنصر.

مكين: السوشيال ميديا الوسيلة الأفضل للترويج للعرض

وأضاف «مكين»: «مثلنا جزءًا كبيرًا في العرض، مع عدد من الممثلين مثل أحمد عز، وأحمد حلمي، وارتدينا بدلة الجيش في الصاعقة والمظلات، وشعرت بطاقة وفخر فور ارتدائها، لم أشعر به من قبل، وكانت تجربة مميزة واستفدت منها الكثير».

وأعرب الشاب المصري بلندن، عن فخره واعتزازه بالقصص والروايات التي استمعوا إليها أثناء التدريب والتجهيز للعرض، ودور الجيش في حماية الوطن، موضحا أنه قام بنشر العرض «مصري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ لكي يروج له وتعريف الشباب في الدول الأوروبية بدور الجيش المصري، وانتصار حرب أكتوبر المجيدة: «السوشيال ميديا الوسيلة الوحيدة اللى بنقدر نوصل بيها لبعض باختلاف المسافات والدول».