تقرير حكومي: 1.8% زيادة في معدلات التجارة بين مصر وآسيا خلال 7 سنوات

ارتفع حجم التجارة الخارجية بين مصر والأسواق الآسيوية بنسبة 1.8%، لتسجل 47.8 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ42 مليار دولار في عام 2014، وكشف تقرير اتجاهات الصادرات المصرية خلال الفترة من العام 2014- 2021، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، أنّ معدل نمو عجز الميزان التجاري لمصر مع الدول الآسيوية بلغ 1.1% خلال نفس الفترة، لتصل قيمة العجز إلى 17.1 مليار دولار.

الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية

ووفقًا للتقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن الأسواق الآسيوية شهدت تركزًا كبيرًا للمنتجات المصرية خلال تلك الفترة، إذ بلغت الأهمية النسبية لأهم 10 أسواق تصديرية لمصر في آسيا 79.4% من إجمالي قيمة صادرات مصر إلى الدول الآسيوية، التي يصل عددها إلى 48 دولة في عام 2021.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة مساهمة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول آسيا، لتصل إلى 37.6% من إجمالي قيمة صادات مصر عام 2021، مقارنة بـ43.8% عام 2014، كما لفت التقرير إلى أنّ الأهمية النسبية لصادرات أهم 30 سلعة 71.5% من إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية للدول الآسيوية في العام الماضي.

التجارة بين مصر والأسواق الأفريقية

وتأتي معدلات نمو الصادرات إلى آسيا، أقل من نظيرتها إلى أسواق أفريقيا، إذ كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، أنّ التجارة بين مصر والأسواق الأفريقية ارتفعت بنحو 2.5% خلال الفترة من العام 2014 إلى 2021.

وكشف التقرير السنوي لاتجاهات الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية، الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، أنّ إجمالى التجارة البينية بلغ 6.1 مليار دولار، مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2014، كما بلغ معدل نمو فائض الميزان التجاري لمصر مع الدول الأفريقية 3.4% خلال تلك الفترة، لتصل قيمة الفائض إلى 3.3 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ2.6 مليار دولار في العام 2014.