تعاون بين «العربية البرازيلية» و «إكسبو لينك» لزيادة الصادرات المصرية

نظمت جمعية المصدرين المصريين «إكسبو لينك»، ندوة تحت عنوان «استكشاف الفرص التصديرية للبرازيل»، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية، للتعرف على السوق البرازيلية والمنتجات التي تتمتع بفرص واعدة بجانب التعرف على الخدمات التي يقدمها المكتب الإقليمي للغرفة بالقاهرة.

أدار الندوة كامل سليم خبير التدريب وبناء القدرات في اكسبو لينك وشارك فيها مايكل جمال مدير مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة وعدد كبير من أعضاء الجمعية.

«جمال»: البرازيل من أفضل 10 اقتصاديات عالمياً

واستعرض «جمال»، القدرات التي تتمتع بها السوق البرازيلية وفي مقدمتها القوة الاستهلاكية حيث يصل عدد السكان إلى 212 مليون نسمه وتعادل ثلثي الدول العربية بعد استثناء مصر، ونصف الدول الأوربية تقريبًا، كما يبلغ اجمالي الإنتاج المحلي نحو 1.44 تريليون دولار ومساحتها تتجاوز 8.5 مليون متر مربع.

وشدد علي أن الاقتصاد البرازيلي هو ثامن اقتصاد في العالم، وهي دولة متقدمة في مجال الموانئ وثالث أكبر منتج للسيارات، ومن الدول المتقدمة تكنولوجيا وأكبر منتج ومصدر للحلال في العالم.

الذرة والحديد الخام واللحوم.. أبرز واردات مصر من البرازيل

وأوضح أنَّ مصر تستورد من البرازيل الذرة واللحوم المجمدة والحديد الخام، بجانب بعض المنتجات الأخرى، بينما تستحوذ الكيماويات والأسمدة على 40% من صادرات مصر للبرازيل، بجانب بعض الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية مثل الثوم والموالح والمنتجات الأخرى.

وأكد «جمال»، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة فعاله مع البرازيل «الميركسور»، الأمر الذي يتيح ميزة تنافسية للمنتج المصري في أسواق البرازيل ويساعد في التغلب على مشكلة بُعد المسافة وارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف أن أهمية اتفاقية الميركسور تظهر تطور الصادرات المصرية منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2017، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من 155 مليون دولار تقريبًا عام 2017 لتصل إلي 541 مليون دولار عام 2021، بينما تدور الواردات المصرية من البرازيل في نفس الحيز تقريبًا وهو 2 مليار دولار.

كما استعرض الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها وفي مقدمتها توفير دراسات الجدوى عن الفرص التصديرية، ولقاءات B2B مع مستوردين مهتمين بمنتجات المنتسب للغرفة، وتنظيم المشاركة في المعارض الدولية بالبرازيل بأسعار مميزه، بجانب البعثات التجارية، وغيرها من الخدمات.

«سالم»: التنسيق مع الغرفة لتنظيم بعثات تجارية للبرازيل

من جانبه قال كامل سليم أنه تم الاتفاق بين الجمعية والغرفة العربية التجارية العربية البرازيلية علي تقديم تخفيضا على أسعار العضوية بنسبة 10% لأعضاء الجمعية، والتنسيق في المشاركة المصرية سواء على مستوي البعثات التجارية أو المعارض الدولية، خاصة أن الجمعية تضم في عضويتها قطاعات متنوعة.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة لأعضاء الجمعية، والتي دار معظمها حول الفرص التصديرية أمام منتجاتهم في السوق البرازيلية، والاتفاق على ارسال HS Cod الخاص بكل منتج للوقوف على حجم الفرص المتاحة في السوق البرازيلية لكل منتج.