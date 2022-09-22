4.5% زيادة في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة خلال 7 أشهر

ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.5%، خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري، وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي أن إجمالي الصادرات المصرية بلغت مليار و 852 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ مليار و772 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 80 مليون دولار تقريبا.

6.3 مليار دولار إجمالي التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن

وبحسب البيانات فقد سجل إجمالي التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن ما قيمته 6.3 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضي، منها 4.4 مليار دولار صادرات أمريكية لمصر، و1.8 مليار دولار صادرات مصرية إلى سوق الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات تراجع الصادرات المصرية لأمريكا من 327.6 مليون دولار في يناير إلى 223.7 مليون دولار في فبراير الماضي، وإلى 218.8 مليون دولار في مارس، لكنها ارتفعت لأعلى مستوياتها خلال الأشهر السبعة لتسجل 281 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، لتنخفض مجددا إلى 257.9 مليون دولار، ثم ترتفع إلى 269.9 مليون دولار، ثم إلى 273.6 مليون دولار في يوليو الماضي.

وكشفت البيانات عن ميل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بقيمة 2.6 مليار دولار.

ارتفاع معدلات التجارة البينية خلال العام الماضي

وتشير البيانات إلى ارتفاع معدلات التجارة البينية خلال العام الماضي بقيمة 9.1 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا، و5.8 مليار دولار صادرات أمريكية لمصر، وهي أرقام أعلى بكثير مما تحقق في عام 2020 الذي شهد معدلات تجارة بقيمة 6.8 مليار دولار تقريبا.

أشارت البيانات إلى أن مصر صدرت في يناير من العام الماضي 242.3 مليون دولار ثم 227.8 مليون دولار في فبراير، لترتفع في أغسطس إلى 327.4 مليون دولار، وتقفز إلى 460.8 مليون دولار في أكتوبر من العام الماضي.