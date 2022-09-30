«القصير» يبحث مع المصدرين سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض المصدرين المصريين يمثلون الأنشطة الزراعية المختلفة، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس الحاصلات الزراعية والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وقال القصير إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، وأضاف أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمصدرين وتقدر دورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي من خلال جلب العملة الأجنبية.

الارتقاء بمستوى المنتجات إلى العالمية

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمزارعين المصريين في الارتقاء بمستوى منتجاتهم إلى العالمية وأكد تصميم الحكومة على إزالة كافة المعوقات أمام المصدرين من أجل زيادة الصادرات.

واستعرض أيضا جهود وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة خارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كما أشار إلى جهود تطوير الحجر الزراعي ومنظومة التكويد والتحول الرقمي وايضا تطوير المعامل من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

دعم منظومة التصدير وإزالة كافة المعوقات

من جانبهم، أعرب المصدرون عن سعادتهم بهذا الاجتماع الذي يؤكد إرادة حقيقية لدى الدولة في دعم منظومة التصدير وإزالة كافة المعوقات أمامها كما عرض المصدرون أفكارهم واقتراحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية المصرية خاصة وأنها حاليا تتمتع بسمعة طيبة في جميع الأسواق العالمية المصدرون استعرضوا أيضا بعض المشكلات التي تواجههم مؤكدين مساندتهم للدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.