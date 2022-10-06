كهنة إيبارشيتي أسيوط والقوصية يجتمعون لبحث التعاون وتجليس الأنبا «دانيال»

التقى الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، كهنة إيبارشيتي أسيوط والقوصية، وذلك بقاعة السمائيين بمقر المطرانية بأسيوط، وبحضور نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي للإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة المسبحة الوردية، وقام نيافة الأنبا كيرلس بتقديم الأنبا دانيال لطفي إلى الآباء الكهنة رعاة الكنائس، واصفًا إياه بالأخ وأنه واحداً منهم وقد دعاه الله إلى خدمة الإيبارشية في عهد جديد، فهو ابن الإيبارشية، الذي يعرف إخوته الكهنة وأبناءه المؤمنين، وعلى دراية بالاحتياجات الحاضرة والآمال المستقبلية.

مستقبل التعاون بين إيبارشيتي أسيوط والقوصية

ومن جانبه، قال الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط: أنه بحق أخ لجميع الكهنة، وقد أتى لخدمة الإيبارشية كنعمة من الله ورسالة حسب شعاره الأسقفي ودعوته في الخدمة، مؤكداً أنه يضع ثقته الكاملة في نعمة الله العاملة في ضعفه، وثقته في أهمية الشركة الأخوية بين الكهنة لخدمة العمل الرعوي، فضلًا عن قناعاته بقوة إيمان أبناء الإيبارشية، ومحبتهم لرعاتاتهم وكنائسهم.

وخلال اللقاء، دار حوار بين صاحبي النّيافة، والآباء الكهنة حول مستقبل التعاون في العمل بين إيبارشية أسيوط، وجارتها الوليدة، إيبارشية القوصية، وأكد الأنبا دانيال على أنه في تواصل مستمر مع الأنبا باسيليوس فوزي، المدير البطريركي لإيبارشية القوصية، لترتيب كافة الأمور لخير المؤمنين الروحي.

تجليس الأنبا «دانيال» على كرسي الإيبارشية

وقدم القمص توماس وليم، وكيل مطرانية أسيوط، تقريرًا، لما سيتم من ترتيبات في القداس الاحتفالي الخاص بتجليس الأنبا دانيال لطفي على كرسي الإيبارشية يوم الخميس المقبل، ليكون الاحتفال لائقًا بالموقع التاريخي لإيبارشية أسيوط في قلب الصعيد، ومعبرًا عن عمق فرحة أبناء الكنيسة بالحدث السعيد.