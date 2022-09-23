الكنيسة الكاثوليكية تعلن تقسيم إيبارشية أسيوط الحالية إلى اثنتين

قرر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، خلال جلسته المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2022، بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، أنّه اعتبار من يوم 23 سبتمبر 2022، تقسم إيبارشية أسيوط الحالية إلى إيبارشيتين، إذ تعتبر إيبارشية أسيوط أكبر إيبارشية من حيث عدد الكنائس والشعب.

إنشاء إيبارشية القوصية (قُسقام) للأقباط الكاثوليك

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إنشاء إيبارشية القوصية (قُسقام) للأقباط الكاثوليك بعد تقسيم إيبارشية أسيوط الحالية إلى إيبارشيتين هما الشمالية، وتشمل مدينة القوصية وتوابعها، وتشمل مراكز أبنوب وديروط ومنفلوط وتوابعهم، وتضم 13 كنيسة، وتسمى إيبارشية القوصية (كرسي قُسقام)، ومقر المطرانية مدينة القوصية.

تضم 32 كنيسة

وتم تعيين الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا، مدبرا بطريركيا لإيبارشية القوصية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية الجنوبية وتشمل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة، ومراكز الفتح، أبوتيج، ساحل سليم، البداري، صدفا، والغنايم حتى حدود محافظة أسيوط جنوباً، وتضم 32 كنيسة.

وتُسمى إيبارشية أسيوط (ليكوبوليس)، ومقر المطرانية مدينة أسيوط، ومطرانها الأنبا دانيال لطفي، الذي سيتم تجليسه يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.