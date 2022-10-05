الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى اتفاق حول حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
15 دولة أوروبية تؤيد وضع سقف لسعر النفط الروسى.. وألمانيا ترفض
كتب:
سحر المكاوى
11:33 ص | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
الاتحاد الأوروبى
أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق بشان حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية قرار موسكو بضم 4 أقاليم أوكرانية إلى أراضيها، حسب مصادر أوروبية أشارت إلى تأييد 15 دولة أوروبية لوضع سقف لسعر النفط الروسي، فيما عارضت ألمانيا، وفق ما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.
وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا بكل الإجراءات المتاحة، مشيرا إلى إلى أن الجيش الأوكراني يحقق تقدما في مناطق عدة أمام القوات الأوكرانية، بفضل التعاون الاستخباراتي.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن تقدم الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون «توقف تماما».