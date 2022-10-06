مستشار بأكاديمية ناصر: الأسرة المصرية لها دور كبير في تحقيق نصر 6 أكتوبر

قال اللواء أركان حرب دكتور محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر للدراسات العليا، إن الأسرة المصرية لها دور كبير في تحقيق نصر 6 أكتوبر، إذ أسست أبناءها على حب الوطن والانتماء، ووقفت خلف القيادات في حرب 6 أكتوبر والقوات المسلحة.

الألفي: القوات المسلحة قادرة على مواجهة العدوان وتحقيق الكرامة

وأضاف «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الشعب المصري تبرع بكل غال إلى الجيش من أجل الفوز والنصر في حرب أكتوبر، وعادت القوات المسلحة مرة أخرى قادرة على مواجهة العدوان وتحقيق الكرامة للوطن.

الألفي: الأسرة مكنت القوات المسلحة من الصمود أمام العدوان

واستطرد: «الأسرة هي من مكنت القوات من الصمود أمام العدوان، حيث إن حرب الاستنزاف استمرت طيلة ألف يوم، وكان لها دور رئيسي في إعادة الثقة إلى القوات المسلحة والمقاتل المصري، وكانت بمثابة الاختبار لخططته ومعداته وقدرته على إحراز النصر».

وأوضح: خلال حرب 1956 دافع الشعب المصري والمقاومة عن الأراضي المصرية وساعدوا في إجلاء العدو من أرض مصر، تكبد الدولة بعض الخسائر في حرب الاستنزاف، إلا أنها ساهمت في البناء وإعادة الروح المعنوية والثقة لأبناء القوات المسلحة.

وتابع: «أهم شيء أنجزته الحرب هو بتر اليد الطولى لإسرائيل في المنطقة كافة».