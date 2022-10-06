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السيدة انتصار السيسي: قواتنا المسلحة حققت معجزة عسكرية في حرب أكتوبر

كتب:

شريف سليمان
12:20 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس.

وقالت السيدة انتصار السيسي، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ المعجزة أثبتت بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات.

وتابعت: «سلام إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الذكية تراب هذا الوطن دفاعًا عنه وعن استقلاله وصون كرامته».

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