اللواء طيار هشام حلبي: أمريكا تدخلت لصالح إسرائيل في حرب أكتوبر

قال اللواء طيار الدكتور هشام حلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنّ أي حرب يجب أن تسبقها 4 أسئلة رئيسة، الأول «متى ستحارب؟»، الثاني «كيف ستحارب؟»، الثالث «متى ستتوقف عن الحرب؟»، الرابع «كيف ستتوقف عن الحرب؟».

وأضاف حلبي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «كان هناك تدخل أمريكي كبير لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحرب، وهذا التدخل بدأ يزيد بصورة مكثفة جدا، حيث تمثل هذا التدخل في جسر استراتيجي بحري وجوي من يوم 13 أكتوبر واستمرّ طوال شهر».

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: «هذا الجسر مدّ إسرائيل بمعدات عسكرية بالغة الدقة وحديثة وحوالي 40 طائرة فانتوم، أي يمكننا القول إن أمريكا بنت لإسرائيل جيشا ثانيا، كما خرجت طائرات استطلاع استراتيجي من أمريكا حتى سيناء لتصوير الجبهة، فحصل العدو على طائرات استطلاع لم تكن موجودة عنده ولا في المنطقة بالكامل».

تشكيل لجنة أمريكية لإدارة الحرب لصالح العدو

وأوضح هشام حلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: «بداية من يوم 6 أكتوبر جرى تشكيل لجنة في واشنطن بالبيت الأبيض برئاسة الرئيس الأمريكي ومعه مجلس الأمن القومي لإسرائيل، حيث تم إدارة الحرب لصالح دولة الاحتلال، وكان لهذه المشاهد مردودا إيجابيا لصالح إسرائيل».

حرب ضروس لمدة 10 أيام

وواصل: «الرئيس السادات وجد أنه كان يحارب أمريكا وإسرائيل لمدة 10 أيام كاملة، وكان الهدف الأمريكي هو تدمير القوات المصرية التي عبرت القناة، حتى تتفاوض مصر دون موقف قوي مع إسرائيل، وبالتالي سيكون موقف مصر ضعيفا أثناء التفاوض، ففطن السادات إلى هذا الأمر».