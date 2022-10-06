نانسي عجرم تطرح كليب أغنية على شانك (فيديو)

أعلنت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح كليب أغنية «على شانك».

ونشرت نانسي عجرم، الأغنية، وعلقت عليها: «متحمسة لأغنية على شانك.. أخيرًا انتهت وتم طرحها».

أغنية على شانك، كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب.

كلمات أغنية على شانك

وتقول كلمات الأغنية: «على شانك ممكن أخبط أو أزعق أو أكسر على شانك أهد الدنيا.. حبيبي بس أنت تأشر.. على شانك ممكن أعيش.. أسبوع ما باكلش ولا أشرب.. على شانك ممكن أسافر.. واتشحطط واتغرب.

أغنية عيشها بعافية

وحققت نانسي عجرم مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية عيشها بعافية، التي طرحتها مؤخرا بمشاركة مروان بابلو، وهي من كلمات منة عدلي القيعي بالتعاون مع مروان بابلو وميلودي إيهاب عبد الواحد، وميكس حسن الشافعي.

وتقول كلمات الأغنية:

حاجة مش عادية

خطوتي غير مش هيا هيا

مظبوطة ظبطة على الدقات

بوم بوم بوم بوم

بوم بوم بوم بوم

مش تقليدية وده الحلو اللي فيا

Easy ماشية كده وبثبات

بوم بوم بوم بوم