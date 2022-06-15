أهالي «نجريج» يشيعون جد محمد صلاح ودفنه بمقابر القرية

شيع أهالي قرية «نجريج»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، جثمان «سعيد صالح أبوغالية»، خال والدة النجم المصري محمد صلاح، هداف الدورى الإنجليزي ومنتخب مصر، حيث توفى جده بعد صراع مع المرض.

صلاة الجنازة وتلقى العزاء

وقال المهندس ماهر شتية، عمدة قرية «نجريج»، إن وفاة جد محمد صالح كانت أمس الثلاثاء، وتم أداء صلاة الجنازة على جثمان خال والدة اللاعب، في أحد مساجد القرية، ثم تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في القرية، وتم تلقى العزاء أمس من قبل عائلة المتوفي، موضحاً أن أسرة اللاعب محمد صلاح متواجدة حالياً في القاهرة.

غياب صلاح عن المنتخب وسفره للغردقة

وذكر بعض أهالي القرية، أن خال والدة اللاعب محمد صلاح، يقيم في نفس قرية نجريج، ومن أيام كانت حالته الصحية تدهورت، وتوفي أمس نتيجة أزمة قلبية، وتم دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في القرية.

وغاب النجم محمد صلاح عن المنتخب الوطني لكرة القدم، في مباراته أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، والتي خسرها المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل، كما غاب عن المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، والتي انتهت بفوز المنتخب الكوري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث يقضي اللاعب عطلته الصيفية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.