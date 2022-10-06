حسام الخولي: المؤتمر الاقتصادي سيناقش العديد من الأمور المهمة

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الأجندة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص المؤتمر الاقتصادي، حملت الكثير من النقاط المهمة والمطلوبة.

الخولي: يجب أن تستعين الدولة بالقطاع الخاص في الكثير من المجالات

أضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية تسعي إلى الاستعانة بشركات القطاع الخاص في الكثير من الملفات، «الزيادة السكانية كبيرة جدا، وعايزة مؤتمر لوحدها».

الخولي: يجب إشراك القطاع الخاص في إطار التنمية

واستطرد: «مع الزيادة السكانية الكبيرة ففيه خدمات الدولة مش هتقدر تكملها، فيجب أن يتم إشراك القطاع الخاص في إطار التنمية، والتوسع في قطاع التعليم يجب أن يكون سريع، وده نفس القصة في الصحة، والملفين مهمين جدا».

وأوضح أن الحزب يؤيد دخول المستثمرين في مجالي التعليم والصحة لتقديم خدمات للمواطنين لمتوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل، مشيرا إلى أنه يجب أن يظل دعم الدولة لمجانية التعليم والتوسع في إنشاء المدارس كما هي دون توقف.

وتابع: «الكل بيدخل في مجانية التعليم، لكن فيه أعداد تانية من الطبقة المتوسطة مش بتدخل مدارس حكومية ولكنها تبحث عن مدارس خاصة، وهنا يتحتم مع الوضع الاقتصادي في مصر والعالم كله إشراك القطاع الخاص وبسرعة في مثل تلك المجالات وتسهيل التراخيص لهم ومساعدتهم».