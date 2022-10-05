مستشارة رئيس مجلس الوزراء تكشف تفاصيل جلسات المؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، كلف الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الهدف من المؤتمر شرح الوضع الحالي بصورة مبسطة لجميع الفئات في مصر، وأخذ الرؤى لصياغة خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

صالح: اليوم الأول يشهد مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية

وأضافت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن المؤتمر ستعقد جلساته على مدار 3 أيام، وفي اليوم الأول ستناقش السياسات الاقتصادية الكلية، وسيفتتح رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر، وسيقوم باستعراض مدرى مرونة الاقتصاد المصري للموائمة مع الأزمات المختلفة.

صالح: سنفتح الباب أمام كل المقترحات والمناقشات

وتابعت: «بعد كده عندنا جلسات تخص الاقتصاد الكلي، ثم جلسة برئاسة وزيرة التخطيط، ستتناول مؤشرات الاقتصاد والسياسات الكلية، بوجود عدد من الخبراء، وده يفتح مجال للناس اللي موجودة علشان يقولوا رأيهم في تلك المؤشرات الكلية، واليوم الأول هيختتم بالحديث عن السياسة النقدية وسيترأس الجلسة محافظ البنك المركزي».

وأوضحت أنه في اليوم الثاني للمؤتمر سيجري إطلاق جلسة تمكين القطاع الخاص، ومن ضمن الجلسات سيجرى الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة للموافقة عليها، التي جرى فتحها أمام الحوار المجتمعي منذ 4 أشهر، وعقدت فيه 40 جلسة وورشة عمل شارك فيها ألف شخص من جميع الأطياف والمتخصصين من الشباب في كل القطاعات المختلفة.

واختتمت: «بنهاية المؤتمر سيجري إطلاق الوثيقة، لكن بعد تمام المناقشات في اليوم الثاني والموافقة عليها، وبالنسبة للموقع الإلكتروني لتلقي المقترحات، فقد تلقينا ما يرجوه الناس من المؤتمر وكيف سيخرج في النهاية، وعلى أساسه جرى بلورة المحاور التي سيجري التباحث بشأنها».