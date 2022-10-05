«مدبولي»: إطلاق موقع إلكتروني لتلقي مقترحات المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، سينتهي بعقد جلسة ختامية سيعرض فيها أبرز النتائج التي خرجت بها كافة جلسات المؤتمر وتوصياته والمبادرات التي سيجرى الإعلان عنها عبر التوافق الذي سيحدث من خلال الحكومة والمشاركين في المؤتمر.

مدبولي: عدد المشاركين سيتراوح ما بين الـ400 و500 شخص

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التوصيات ستعد بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن عدد المشاركين سيتراوح ما بين الـ400 و500 شخص، لافتًا إلى أنه اعتبارا من الغد، موقع إلكتروني للمؤتمر لتوفير فرصة للمعنين والخبراء لعرض رؤيتهم واقتراحاتهم.

وتابع رئيس الوزراء: «أحيانا كتير بيكون فيه أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق بيطرحها شبابنا، ودي فرصة لغير المشاركين معانا في المؤتمر ويقدروا يعبروا عن رأيهم من خلال الموقع، وهنعمل منه أول تطبيق على الموبايل بخصوص إرسال الاقتراحات، وهيطلق بكرة، وهدفنا من المؤتمر الاستماع لأكبر قدر من الأفكار من كل الناس».