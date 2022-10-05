إزالة للمعوقات وجذب استثمار.. المؤتمر الاقتصادي طريق الدولة لحل المشكلات

مؤتمر اقتصادي مرتقب خلال الفترة المقبلة، أعلن عن تفاصيله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسعى مصر من خلاله، إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتسهيل وتيسير وتذليل العقبات أمامهم.

التركيز كان على تحسين مناخ الاستثمار

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل جاهدة لتنمية الاقتصاد المصري، رغم الأزمات العالمية التي يعشها العالم كله، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي السابق الذي عقد عام 2015، كان تركيز الدولة في البداية منصبًا على تحسين مناخ الاستثمار قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري من زيادة معدلات الاستثمار وتحسن مستوى العملة الأجنبية في مصر.

وأضاف «العمدة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في محور القطاع الخاص حرصت الدولة على مناقشته في محور مستقل، لأنه لا يزال بحاجة إلى إتاحة مزيد من التسهيلات في كافة القطاعات الصناعية والزراعية، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يجب أن تتدخل السياسات المالية لتسهيل عمل القطاع الخاص في مصر، ما يوفر بيئة استثمارية أفضل.

المؤتمر الاقتصادي يعمل لتذليل العقبات

وأضح الخبير، أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهر المقبل، سيركز بشكل أكبر على فكرة تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، مثل التأخير في تنفيذ رؤية الشباك الواحد، التي كثُر الحديث عنها دون تطبيقها بشكل سليم يذلل العقبات أمام المستثمرين، بسبب وجود 26 جهة ولاية على المستثمر الحصول على موافقات منها، مشيرا إلى أن حلول مثل الرخصة الذهبية، سيكون من شأنها تيسير الأمر بشكل أكبر على المستثمرين، وتسريعها وإزالة العوائق، فكلما أسرعنا في إصدار التراخيص والموافقات، كلما كانت الأمور أسهل على المستثمر في تجهيز دراساته وتطبيقها وتنفيذها.

وأكد أن إزالة تلك المعوقات سيعود على الاقتصاد المصري بالنفع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك حجم الناتج الصناعي الذي يؤدي إلى رفع معدل النمو، مشددًا على أنه مستهدف أن يصل حجم الناتج الصناعي إلى 20% من حجم الناتج المحلي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويقلل معدلات الفقر.