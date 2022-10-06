اللواء مصطفى كامل: النصر كان هدفنا.. ولعبت مع «الجوهري» وحققنا رقما قياسيا في الخماسي العسكري

ترك الملاعب الرياضية، متوجهاً إلى المدافع فى ساحات المعارك، متخليا إحراز الأهداف ومنصات التتويج، وفضل أن يكون فى صفوف المقاتلين الذين يدافعون عن وطنهم فى ظل ظروف صعبة، فشارك فى حروب عديدة لحماية وطنه وتحقيق النصر واسترداد الأرض فى حرب أكتوبر 1973، التى تحل ذكراها الـ49 الآن.

اللواء مصطفى كامل، رئيس عمليات الصاعقة، فى حرب أكتوبر 1973، يروى لـ«الوطن»، أنه التحق بالكلية الحربية خلال فترة الخمسينات، معها بدأ حبه للرياضة، فداخل الكلية كان دائماً يتم التشجيع على ممارستها، للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، وأحب كرة القدم والخماسى العسكرى، وظل يواظب على ممارستهما لفترة طويلة.

زامل الجوهري ورستم في الملاعب

كان يشارك فى فريق كرة القدم الذى يلعب ضمنه اللواء مصطفى كامل، فى الكلية الحربية أو بعد تخرجه، عدد كبير من النجوم من بينهم محمود الجوهرى، ورستم الذى لعب للزمالك فى فترة من حياته، وعزت أبوالروس الذى لعب للنادى الأهلى، وأحمد حنفى وكذلك الضظوى، «كلهم كانوا لاعيبة مشهورين فى الأربعينات والخمسينات».

بطولات عديدة فاز بها بطل نصر أكتوبر مع فريقه كرة القدم الذى لعب فيه مع زملائه، فاستمر بينهم لسنوات، «كانت البطولات أو مسابقات كرة القدم بتبقى على مستوى الأسلحة، يعنى أنا كنت فى سلاح الصاعقة مثلاً بنلاعب سلاح المشاة وهكذا»، ونال الكثير من الكئوس والبطولات فى كرة القدم، فكان فريقه يضم نخبة متميزة من اللاعبين، وكذلك لعب أمام العديد من اللاعبين المشهورين فى تلك البطولات.

تفوقه الرياضى لم يكن فى كرة القدم فقط، إذ كان يمارس «الخماسى العسكرى»، وهى عبارة عن عدة رياضات تُلعب معاً وهى: رماية البندقية، سباق الحواجز، السباحة، رمى الرمانات، وسباق الضاحية، «كنت بحب الرياضة دى لأنها مجموعة رياضات تساعد على اللياقة البدنية وكانت مهمة خلال فترة الجيش ومتناسبة مع استعداداتنا فى الحرب.

مسابقات حديثة للخماسى العسكرى اشترك فيها اللواء مصطفى كامل، ونجح فى الفوز فى الكثير من البطولات، لكنه صاحب رقم قياسى فى الخماسى العسكرى، «كنا فى بطولة هلسنكى بفنلندا، فى سنة 1957، وربنا كرمنى وحققت رقم قياسى ساعتها محدش حققه»، وبعد انتهاء حرب أكتوبر حرص على ممارسة الرياضة، بهدف الحفاظ على قوامه الرياضى، وظلت تربطه علاقات طيبة بزملائه الرياضيين الذين عاش بينهم وحقق معهم أغلى وأهم بطولات النصر.