القوات المسلحة تحتفي بالفريق عبد رب النبي حافظ: قامة عسكرية فريدة (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلما تسجيليا قصيرا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن الفريق عبد رب النبي حافظ، قائد الفرقة 16 مشاة خلال حرب أكتوبر المجيدة، ضمن سلسلة «صناع النصر»، التي بدأتها المؤسسة العسكرية قبل أيام، احتفاءً بالقادة المصريين وقت حرب أكتوبر المجيدة.

تخرج الفريق عبد رب النبي حافظ في الكلية الحربية عام 1949، ليُعين في الكتيبة الثانية بنادق مشاة، وتبدأ مسيرته المليئة بالبطولات، واشترك في حروب مصر المعاصرة، وأبلى بلاءً حسنا في حرب الاستنزاف كقائد للواء 118 مشاة ميكانيكي، أحد التشكيلات بنطاق الجيش الثاني الميداني.

ومرت السنوات حتى تولى الفريق عبد رب النبي حافظ، قيادة الفرقة 16 مشاة، وأصدر القرار بالاقتحام المدبر لأصعب مانع مائي، وخاض رجال الفرقة 16 مشاة ضمن فرق المشاة الخمس المشاركة بالحرب، ملاحم قتالية شرق قناة السويس.

وتوالت معارك حرب أكتوبر المجيدة، وتجلت أعمال وروائع الفرقة 16 مشاة، وتنتهي الحرب ولا ينتهي العطاء، ويعين اللواء عبد رب النبي حافظ، في هذا التوقيت، في منصب أمين عام وزارة الدفاع، ثم رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، وتولى رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل 1981.

ونال العشرات من الأوسمة والبطولات والميداليات، وهو أحد القامات العسكرية التي قلما يجود بها الزمان.