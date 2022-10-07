نجوى فؤاد تصحح تاريخ عيد ميلادها لجمهورها: يوم 17 يناير وليس 7 أكتوبر

نفت الفنانة نجوى فؤاد ما تردد خلال الساعات الماضية على «السوشيال ميديا» بشأن تاريخ ميلادها، مؤكدة أنها ليست من مواليد يوم 7 أكتوبر.

نجوى فؤاد: سعيدة لكل من اعتقد اليوم عيد ميلادي وحرص على التهنئة

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا عيد ميلادي في يناير وليس أكتوبر، بس حقيقي شكرا لكل من اهتم وحرص على تهنئتي ولكن وجب التصحيح أنا بحتفل بعيد ميلادي مع أسرتي في 17 يناير وما تردد أنه في 7 أكتوبر غير صحيح، ورغم أن التاريخ غلط إلا أنني سعيدة لكل من اعتقد اليوم عيد ميلادي وحرص على التهنئة حقيقي شكرا لمحبتكم».

معلومات عن نجوى فؤاد

نجوى فؤاد ممثلة وراقصة مصرية، ولدت لأب ‏مصري يعمل كهربائيا، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939، وماتت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور وتولت رعايتها في هذه السن الصغيرة زوجة أبيها وكانت بمثابة أم حقيقية لها.

بدأت نجوى فؤاد حياتها الفنية كراقصة، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: «شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور،تعتبر إحدى الممثلات الأكبر تواجدا في عدد الأفلام على الشاشة ورغم أدوار الراقصة المتكررة في هذه الأفلام فإنها حاولت أن تعطي نفسها مكانة كممثلة خاصة في فيلم حد السيف ،أعلنت اعتزالها الرقص في عام 1997.