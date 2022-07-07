الراقصة لورديانا تتهم جارها بالتعدي عليها بالسب في العجوزة

تحقق نيابة العجوزة بالجيزة، في واقعة توجيه الراقصة لورديانا، اتهامًا لجارها مصمم الأزياء، بالاعتداء عليها بالسب والشتم عبر تطبيق «واتس اب»، بسبب خلافات بينهما؛ إذ جرى عرضهما على النيابة التي قررت إخلاء سبيل الأخير بضمان محل إقامته، وصرف الراقصة من سرايا النيابة.

بلاغ من لورديانا

وتلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من الراقصة لورديانا، تبلغ من العمر 34 سنة، اتهمت فيه جارها مصمم أزياء، يبلغ من العمر 31 سنة، بالتعدي عليها بالسب والشتم عبر تطبيق «واتس أب»، بسبب خلافات سابقة.

وجرى إخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، وعرض الطرفين على نيابة العجوزة، التي قررت إخلاء سبيل مصمم الأزياء بضمان محل إقامته.