بعد وفاة طفلتي الإسكندرية.. قانوني يوضح عقوبة صيدلانية والعاملين

باشرت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار، وقررت حبس صيدلانية وعامين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لإعطاء الطفلتين حقنة بالخطأ تسببت في وفاتهما.

وذكرت والدة الطفلتين أن الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، فحاولت البحث في العديد من الصيدليات فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى مرة أخرى، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياء شديد نُقلتا للمستشفى وتوفيتا.

العقوبات التي تنتظر الصيدلية والعاملين

وعلق المحامي محمد رمضان سليمان، أن الواقعة تعتبر جنحة قتل خطأ عن طريق الإهمال الطبي الجسيم، إذا ثبت إخلال الصيدلي بواجبات وظيفته خلال التحقيقات، وعدم إجراء الاختبارات الطبية اللازمة لإعطاء مثل هذه الأدوية.

وأضاف «سليمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المادة 238 من قانون العقوبات نص على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشار إلى أن العقوبة في تلك الحالة قد تصل إلى السجن 5 سنوات طبقًا لنص القانون، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وعن العاملين، أوضح «رمضان» أن عقوبة من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين ويعاقب نفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

تفاصيل واقعة الطفلتين

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بورود بلاغ من والدة الطفلتين تتهم صاحبة صيدلية وعاملة بها بالتسبب في وفاتهما إثر إعطاءهما عقار داخل الصيدلية.

وألقت الشرطة القبض على الصيدلانية والعاملين وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة حيث تباشر التحقيق.