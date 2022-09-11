جراج سانت كاترين الجديد في محافظة الإسكندرية.. يحد من الكثافة المرورية

لم يكن افتتاح جراج سانت كاترين التابعة لإدارة محافظة الإسكندرية اليوم، مجرد افتتاح جراج عابر، بل هو مشروع له مردود إيجابي على المدينة الساحلية من الناحية المادية والمرورية كونه يتواجد بأحد أعرق وأشهر مناطق الإسكندرية ألا وهي منطقة المنشية.

جراج سانت كاترين القابع في نطاق حي الجمرك غرب محافظة الإسكندرية، قد افتتحه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بعد انتهاء مشروع الترميم والتطوير به بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك على مساحة 4300 متر، بسعة إجمالية نحو 200 سيارة، فيما يعد الجراج عبارة عن مسطح سفلي بمساحة 2800م2 ومسطح علوي بمساحة 1500م2.

تأثير جراح سانت كاترين على مرور محافظة الإسكندرية

تلك الأرقام المميزة تعكس مدى أهمية هذا الجراج والذي أكد محافظ الإسكندرية، خلال افتتاحه أنه سيساهم في الحد من الكثافة المرورية التي تعاني منها المنطقة الأشهر في الإسكندرية، حيث يخدم الجراج مناطق المنشية الصغيرة.

جراج سانت كاترين مدخل مادي جديد للإسكندرية

لم يكن الجانب المروري هو الفائدة الوحيدة من جراج سانت كاترين، بل تعتبر المحافظ أنه سيساهم أيضا في تعظيم موارد محافظة الإسكندرية، على الرغم من أن أسعار التذاكر الخاصة بالجراج في متناول في جميع المواطنين الراغبين في ركن سياراتهم في نطاق المحافظة.

كنيسة سانت كاترين تتبرع بمكان الجراج

ذلك الجراج شكل جانبا مميزا آخر بعيدا عن المكاسب المادية، ذلك الجانب تمثل في تبرع مسؤولو كنيسة سانت كاترين بمكان الجراج لخدمة المواطنين بالمحافظة، وهو الأمر الذي أثنت عليه محافظة الإسكندرية في بيانها على هامش تفقد المحافظ أعمال التطوير بالجراج، والتي وقف من خلالها على وضع الجراج قبل أعمال التطوير وبعده، وكذلك تفقد منظومة الأمن والمراقبة داخل الجراج.