تشييع جثمان ضحية الإهمال الطبي في الدقهلية.. «تركت 4 أبناء بينهم رضيعة»

قرية بأكملها تتشح باللون الأسود بعد رحيل ابنتهم الغالية ناهد، والتي توفيت بعد تدهور حالتها الصحية بسبب ترك طبيب فوطة في بطنها خلال الولادة، لترحل بعد معاناة استمرت لمدة شهر و3 أيام.

دموع تسيطر على بلدة بأكملها

خرج أهالي بلدة الحوتة بالدقهلية، يودعون الراحلة ناهد صاحبة الـ41 عاما، لمثواها الأخير، إذ تركت خلفها 4 أبناء ما زالوا في مقتبل العمر من ضمنهم طفلة رضيعة.

وفاة سيدة بسبب نسيان فوطة في بطنها أثناء الولادة

وكانت الضحية ناهد حامد، دخلت من أجل الولادة في مستشفى خاص، لكنها بدأت مرحلة أخرى من العذاب بسبب نسيان الطبيب المعالج فوطة في أمعائها بعد الولادة سببت لها ألمًا ظل لمدة 14 يومًا، ثم بدأت التنقل من طبيب إلى آخر حتى اكتشاف الأمر لكنه أتى بعد فوات الأوان، جراء تمزق الأمعاء، وحدوث صديد الأمر الذي أثر على باقي أجهزة الجسم لترحل عن عالمنا بعد 34 يومًا من الولادة.

وكان مأمور مركز شرطة المطرية تلقى بلاغًا من «صالح.ح.ص» 43 سنة عامل، يتهم فيه «محمد.ج.م» 49 سنة، طبيب نساء وتوليد، بإجراء ولادة قيصرية لشقيقته «ناهد.ح.ص» 40 سنة ربة منزل، داخل أحد المراكز الطبية بالمطرية، ونسيان فوطة في بطنها.