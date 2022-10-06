«تربل إم» مزرعة بيئية متكاملة تقوم تنتج جميع أنواع الطاقة

قال المهندس حاتم الرومى، عضو مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة المنوفية، رئيس مزرعة «تربل إم» وهى واحدة من المزارع التى تعمل بالنظام البيئى المتكامل، إنهم يسعون لخلق مجتمع بيئى متكامل، موضحاً أن مصر حققت طفرة كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة ولا بد من تطبيقها على أرض الواقع فى مختلف المجالات، مضيفاً أنهم يعملون بالتعاون مع مراكز بحثية وجهات حكومية مختلفة وجامعات خاصة للحد من التلوث.

حاتم الرومى: نستخدم المخلفات فى إنتاج طاقة البيوجاز.. ونتعاون مع المراكز البحثية والجامعات

وأوضح أن المزرعة قائمة بذاتها وهدفها إنشاء مجتمع بيئى متكامل يعتمد على ذاته لإنتاج كافة احتياجاته، حيث تنتج طاقتها من الرياح والطاقة الشمسية لتستخرج المياه من باطن الأرض وتخفف ملوحتها بوضعها فى أحواض الأسماك ثم تقوم بتحليتها ومن ثم الزراعة وتربية الماشية والطيور والأسماك التى يُستخدم روثها فى توليد طاقة غازية جديدة (بيوجاز) تستخدم فى الطهى والتدفئة، حيث تشمل أقساماً لزراعة وبيع النخيل والزيتون والمانجو والعديد من الخضراوات، بالإضافة إلى وحدات لأسماك البلطى والباسا، ووحدات لتربية الماشية والطيور بمختلف أنواعها.

وأوضح «الرومى» أن المزرعة تعمل على توليد الطاقة النظيفة بمختلف أنواعها، حيث تستخدم المخلفات فى توليد الغاز، وتُستخدم أحواض لتربية الفطر كغذاء للأسماك، وتشمل أبنية معمارية صديقة للبيئة، كما توجد بها معامل بحثية وفندق خاص للمتدربين من الطلبة.