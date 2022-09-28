مدير «سيدا»: اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية لاستخدام الطاقة المتجددة

التقت جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «سيدا»، أعضاء الوفد التونسي، برئاسة المهندس فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للحفاظ على الطاقة (ANME) الذي يقوم بزيارة مصر حاليا، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة .

من جانبه ، قال المهندس أيمن هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، إن زيارة الوفد التونسي لمصر استمرت 3 أيام، جرى خلالها مناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسبل النهوض بها.

عرض التجربة التونسية في مجال سخانات المياه الشمسية

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه في اليوم الثالث من زيارة الوفد التونسي لمصر أمس الثلاثاء، قام الوفد بزيارة موقع شركة التصنيع «العربي» بمنطقة قويسنا الصناعية، وخلال الزيارة عرض الوفد التجربة التونسية في مجال سخانات المياه الشمسية وأفضل الممارسات لتصنيع SWHs.

وخلال الزيارة جرى عقد مائدة مستديرة ضمت أعضاء الوفد التونسي , والمهندس محمد العربي، لتحديد فرص التعاون المحتملة لتصنيع SWH الأنظمة في مصر، ومناقشة أفضل التقنيات لتصنيع جامعي SWH.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة التحديات التي قد تواجه سوق SWH في مصر وكيفية التغلب عليها ليكون سوق SWH متطور وتم توقيع مذكرة تفاهم مع المهندس سامي مروكي نائب رئيس المجموعة التونسية لـ الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تبادل الخبرات المهنية في صناعة SWH وإنجاز الروابط الشبكي بين القطاع الخاص في مصر وتونس وإجراء دورات تدريبية لبناء القدرات لسخانات المياه الشمسية وEner المتجددة.

زيارة مصنع العربي بمنطقة قويسنا

كما قام الوفد التونسي، بزيارة مصنع العربي بمنطقة قويسنا، بحضور المهندس فتحي الحنشي مدير عام وكالة التحكم بالطاقة في تونس، إذ جرى عرض التجربة التونسية في مجال السخانات الشمسية وأفضل الممارسات لصناعة السخان الشمسي، ومناقشة سبل التعاون المحتمل في مجال تصنيع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في مصر، وأحدث التكنولوجيات لتصنيع الخزانات الخاصة بأنظمة السخانات الشمسية .

واجتمع الوفد التونسي بممثلين جمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA، برئاسة المهندس وائل مدكور رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومهندس أيمن هيبة.

وناقش الاجتماع تحديات سوق السخانات الشمسية في مصر, وسبل التغلب عليها لتطوير سوق السخانات الشمسية المصري و توقيع اتفاقية تعاون مع ممثل التجمع التونسي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة TUNICREEE المهندس سامي ماروكي نائب رئيس التجمع.

وكان الغرض من اتفاقية تعاون تبادل الخبرة المهنية في مجال الطاقة الشمسية الحرارية، وعمل تشبيك بين القطاع الخاص المصري والتونسي وعمل دورات تدريبية مختلفة لتطوير سوق السخانات الشمسية والطاقة المتجددة.

وأشاد هيبة، باهتمام القيادة السياسية بأن تصبح مصر نقطة حوارية نحو مجابهة التغيرات المناخية والتخفيف من أثارها وتوجه الدولة المصرية نحو استخدام غاز الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة غير الملوثة وكبديل لطاقة الوقود الحفري، وتحفيز ودعم الاستمرار في الأبحاث العلمية وتطبيقاتها في استخدام طرق تحولات الطاقة الشمسية الكيميائية المباشرة في تحضير غاز الهيدروجين واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة لتخزينه وسهولة استخدامها.