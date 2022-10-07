35 طريقة صوفية في أسوان تحتفل بالليلة قبل الختامية للمولد النبوي «صور»

احتفلت 35 طريقة صوفية في مراكز محافظة أسوان الخمسة «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، بالليلة قبل الختامية للمولد النبوي الشريف.

واستضافت منطقة أرض المعارض بالمسلة التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، ما يزيد عن خيام 20 طريقة صوفية احتفلوا داخلها بالليلة قبل الختامية للمولد النبوى الشريف، من خلال الاستماع للقرآن الكريم من كبار المشايخ والمقرئين، وكذلك المديح من المنشدين وفي مقدمتهم أبناء الشيخ ياسين التهامي.

ختام الاحتفالات بالمولد النبوي غدا

وقال أحمد عمر عباس أحد قادة الطرق الصوفية في أسوان، في تصريح لـ«الوطن» إن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ستختتم غدا الجمعة حيث سينشد كل من المداحين المشهورين ومنهم: «ياسين التهامي، وأمين الدشناوي» وذلك في ساحات أرض المعرض في خيام الطريقة الرفاعية والسعدية.

احتفالات في كل أسوان بالمولد النبوي

وتابع «عباس»: كما تحتفل بعض الطرق في ساعاتها المنتشرة في مراكز محافظة أسوان ومها أبناء السيد الإدريسي في دراو والميرغنية بالشيخ هارون، ويتم تقديم واجب الضيافة من الطعام والمشروبات الساخنة والعصائر احتفالا وابتهاجا بالمولد النبوي.