أحمد فتحي: اشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل.. وقفت بيها جنب قهوة عشان أبيع

قال الفنان أحمد فتحي، إنه نشأ في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه كان يهوى اللعب أعلى سطح المنزل بدلا من الشارع عندما كان صغيرا، «كنت أنا وصحابي بنلعب فوق السطح، وصاحبة البيت طردتنا بسبب الدوشة اللي بنعملها»

فتحي: «محمد هنيدي كان جاري في إمبابة»

أضاف «فتحي»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع على فضائية «ON»، أنه لم يشعر بالخجل قط عندما يتحدث عن بداياته ونشأته في منطقة إمبابة، إذ نشأ فيها كذلك الفنان محمد هنيدي وكان جارا له.

فتحي: أول مرة اشتغلت فيها كنت في إعدادي

وأوضح أن أول مرة عمل فيها كان في الصف الثاني الإعدادي، واشتغل حينها في كافيتريا نادي الترسانة، كما عمل من قبل صاحب عربة تبيع الكبدة، «قبل التمثيل جبت عربية كبدة واشتغلت بيها جنب قهوة علشان أبيع».

أما عن زوجته، أشار إلى أنه ترك مجال التمثيل ومصر كلها في بداياته، ثم عاد إليها مرة أخرى، وحينها تصادف يوم عيد الحب، ولم يكن معه المال لشراء هدية لزوجته، «مكنش معايا فلوس ساعتها خالص، واشتريت كوباية صغيرة وكتبت عليها أبيات من الشعر لمراتي، وأنا أصلا بحب الشعر».

وأثناء حديثه عن تلك الفترة من حياته، حبس الفنان دموعه على الهواء، متذكرا رحلته مع زوجته قبل الشهرة والتمثيل، كما ألقى أبيات من الشعر كان ألفها وكتبها على الكوب، ثم أهداها لزوجته، وتابع: «الكلام اللي كتبته مهم بالنسبة ليا، وبحيي مراتي أنها استحملت معايا».