وصول جثمان والد الفنان أحمد فتحي إلى مسجد الحصري بأكتوبر

وصول جثمان والد الفنان أحمد فتحي لمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليه، بعد أن وافته المنية أمس، وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور أول الحضور.

وفاة والد الفنان أحمد فتحي

وكان قد أعلن الفنان أحمد فتحي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، وعلق عليها: «وداعا والدي الحبيب».

وقرر أحمد فتحي إقامة عزاء والده الراحل غدًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

يذكر أن الفنان أحمد فتحي ينتظر عرض فيلمه الجديد «تسليم أهالي» لهشام ماجد ودنيا سمير غانم، خلال موسم عيد الأضحى المقبل 2022.

أحداث فيلم «تسليم أهالي»

فيلم «تسليم أهالي» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين يريدان السفر إلى كندا، ولكن ظهور امرأة جديدة تقلب حياتها رأسا على عقب، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: دلال عبدالعزيز، لوسي، أحمد فتحي، عبد الله مشرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحمد فتحي يشارك مع هشام ماجد في فيلم حامل اللقب

وكان «فتحي» شارك مؤخرًا في فيلم «حامل اللقب» برفقة الفنان هشام ماجد والذي عرض في دور العرض السينمائية في فبراير الماضي 2022، والفيلم من بطولة دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، هشام ماجد، وإخراج هشام فتحي.