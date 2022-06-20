هشام ماجد وريهام عبد الغفور أول الحضور لجنازة والد الفنان أحمد فتحي

تقام حاليا صلاة الجنازة على والد الفنان أحمد فتحي بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وجاء أول الحضور من نجوم الوسط الفني الفنان هشام ماجد، والفنانة ريهام عبد الغفور.

وفاة والد الفنان أحمد فتحي

ورحل عن عالمنا والد الفنان أحمد فتحي أمس، حيث أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشر صورة تجمعه بوالده وعلق عليها قائلًا: «وداعاً والدي الحبيب»، ومن المقرر إقامة العزاء غدًا الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

آخر أعمال أحمد فتحي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحي السينمائية مشاركته مع هشام ماجد في فيلم «حامل اللقب» الذي عرض في فبراير الماضي في دور العرض السينمائية، وشارك في بطولته كل من دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، دنيا ماهر، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، هشام ماجد، وإخراج هشام فتحي.

أبطال فيلم تسليم أهالي

كما يستعد خلال الفترة الحالية لفيلم جديد يشارك فيه برفقة هشام ماجد ودنيا عبد العزيز وهو فيلم «تسليم أهالي» الذي يعرض الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية، والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.