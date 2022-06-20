تعرف على مكان وموعد عزاء والد الفنان أحمد فتحي بالشيخ زايد

يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد ومكان عزاء والد الفنان أحمد فتحي الذي رحل عن عالمنا، أمس الأحد، وأعلن عن وفاته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر صورة تجمعه بوالده وعلق عليها: «وداعاً والدي الحبيب».

موعد ومكان عزاء والد الفنان أحمد فتحي

ويقام عزاء والد الفنان أحمد فتحي غدًا الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، فضلًا عن إقامة صلاة الجنازة على الراحل اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري.

نجوم الفن يقدمون التعزية لأحمد فتحي

وبعد إعلانه وفاة والده، سارع العديد من نجوم الوسط الفني لمواساة الممثل أحمد فتحي وتقديم العزاء، ومنهم سليمان عيد، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته البقاء لله»، والفنان محمد جمعة الذي قال: «خالص العزاء للصديق أحمد فتحي في وفاة والده نسألكم الدعاء»، أما المطرب محمد شاهين الذي علق: «البقاء لله والدوام لله ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته».

أحمد فتحي يشارك في فيلم «تسليم أهالي»

يذكر أن «فتحي» يشارك في فيلم «تسليم أهالي» الذي سيعرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2022، والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، لوسي، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

كما يشهد فيلم «تسليم أهالي» الظهور الأخير للفنانة دلال عبد العزيز قبل رحيلها عن عالمنا منذ ما يقرب من العام، ولكنها كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم قبل وفاته، إذ أنه تعرض للعديد من التأجيلات خلال الفترة الماضية.