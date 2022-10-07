إصابة عاملين صدمتهما سيارة ربع نقل ببورسعيد.. «كانوا خارجين من الشغل»

أصيب عاملان صدمتهما سيارة ربع نقل مسرعة، أثناء خروجهما من وردية مسائية بإحدى المصانع من بوابة المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، وعبورهما شارع محمد علي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى مستشفى السلام

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول مصابين وهما محمد حامد محمد جمال 31 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى ومصطفى السيد مصطفى 26 سنة، إلى مستشفى السلام ببورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل وبهما بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة ربع نقل مسرعة اصطدمت بشخصين خلال عبورهما الطريق أمام بوابة المنطقة الحرة للاستثمار.

إعادة تسير الحركة المرورية

وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين كما انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية لشارع محمد علي المطل عليه بوابة المنطقة الحرة للاستثمار والذي يعتبر عصب المحافظة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.