إصابة 6 بينهم طفل في حريق بورشة لصيانة الأجهزة الكهربائية ببورسعيد

أصيب 6 أفراد بينهم طفلا في حريق نشب في بلكونة بشقه سكنية بالدور الثالث بمساكن الشعراوي بمدينة بورفؤاد مساء اليوم، بسبب ماس كهربائي في إحدى الأجهزة الكهربائية حيث حول صاحب الشقة البلكونة إلى ورشة لصيانة الأجهزة الكهربائية

بلكونة الشقة محولة لورشة

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في بلكونة شقة بالدور الثالث بمساكن الشعراوي وقد حولها صاحب الشقة إلى ورشة لإصلاح الأجهزة الكهربائية

إصابة طفل باختناق

وأسفر عن الحريق، إصابة 6 أشخاص بينهم طفل وهم:

محمد مصطفى سعد مصطفى مرسي

وعطيات السيد محمد البسيوني

ومحمد السيد أحمد محمود

وعلي فهمي محمد البسيوني

وياسر عبده عبد الرازق

أنس أيمن سلامة 16 سنة

وجميع الحالات مستقرة ماعدا عطيات تم دخولها العناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وعلي الفور توجهت ثلاث سيارات إطفاء تحت إشراف رجال الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحادث وتمت السيطرة عليه قبل وصوله إلى باقي الوحدات السكنية المجاورة

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات الأولية لمعرفة ملابسات الحادث حيث أظهرت التحريات وأقوال شهود الواقعة أن صاحب الشقة حول البلكونة إلى ورشة لإصلاح الأجهزة الكهربائية وحدث ماس كهربائي في أحدهم وانتقل إلى باقي الأجهزة ثم إلى داخل الشقة وحاول أفراد الأسرة السيطرة على الحريق لكنهم فشلو وأصيبوا باختناق وحروق

كما توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وسيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي لفصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لمنع انتشار الحريق

وجرىاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.