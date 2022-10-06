مصرع شاب وإصابة اثنين بحادث تصادم سيارة بعمود إنارة في بني سويف

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين مساء اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق ميدوم دائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي.

بلاغ بتصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق ميدوم دائرة مركز الواسطي شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وإيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين والجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وتم إيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء ضحايا حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة في بني سويف

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع إسلام شعبان حامد 23 عامًا، نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

فيما أسفر الحادث عن إصابة؛ محمد طه عبد العزيز 28 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم متفرقه، أحمد عادل جمال 11 عامًا، طالب، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، نقلوا إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.