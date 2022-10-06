مصرع ستيني في انهيار جزئي لفرن خبز في بورسعيد

لقى مسن مصرعه في انهيار جزئي لفرن للخبز الأبيض في سوق البازار بحي الشرق في بورسعيد، وأصيب آخر في انقلاب دراجة بخارية أمام دار المسنين بحي الزهور.

العثور على الجثة تحت الأنقاض

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل أنقاض فرن للخبز الأبيض بسوق البازار بحي الشرق في بورسعيد، وبالتعرف على هويته تبين أنه يدعى يسري شحاتة 60 سنة.

تبين من التحريات الأولية، انهيار جزئي لفرن بلدي لإنتاج الخبز الأبيض في سوق البازار بحي الشرق الذي يتميز بمبانيه القديمة، وبعد ساعتين من رفع الأنقاض عثر على جثة شخص ستيني كان يقيم بالفرن.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرفها.

انقلاب دراجة بخارية بالزهور

من جانب آخر، أصيب شخص في انقلاب دراجة بخارية أمام دار المسنين بحي الزهور، بسبب السرعة الزائدة وتم نقله إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل.

تبين من الكشف الطبي المبدئي إصابة الشاب بكسر مضاعف في اليد اليسرى ويجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث ويجري رفع الموتوسيكل عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.