سيدة أيرلندية تحرج زوجة ولي عهد بريطانيا: «أحسن لك تبقي في بلدك».. فيديو

موقف محرج تعرضت له كيت ميدلتون أميرة ويلز وزوجة الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة وذلك أثناء زيارتهما إلى أيرلندا الشمالية أمس الخميس.

ونقلت «العربية» تفاصيل الواقعة حيث ذهب وليام وزوجته لزيارة أيرلندا الشمالية وتوقفا للحديث مع مجموعة من المواطنين، وفاجأت سيدة بقولها لأميرة ويلز: «تشرفت بلقائك، ولكن من الأفضل لو كنت ببلدك، لأن إيرلندا هي للإيرلنديين».

وأجرى ولي العهد البريطاني وزوجته لقاء غير مخطط له مع محتشدين اصطفوا للترحيب بهما أثناء زيارتهما لجمعية خيرية تقدم خدمات لمن يعانوا من صعوبات اجتماعية أو عاطفية بشمال مدينة بلفاست، عاصمة الإقليم.

التزمت بضبط النفس وحافظت على ابتسامتها

وتفاجأت أميرة ويلز بامرأة تصورها بهاتفها المحمول وتصافحها، ثم تحرجها بكلماتها، غير أن أميرة ويلز التزمت بضبط النفس وحافظت على ابتسامتها التي تغيرت لضحكة قصيرة في وجه المرأة التي أحرجتها.

وأصبح الأمير وليم نجل الملك تشارلز الثاني وليًا للعهد، فور إعلان والده ذلك بعد تنصيب الأخير ملكًا على المملكة المتحدة خلفًا للملكة إليزابيث الثانية، ويبلغ من العمر 40 عاما وهو نجل الأميرة ديانا أميرة ويلز.