ولي العهد البريطاني في بيان رسمي: سأدعم والدي الملك تشارلز بكل طريقة ممكنة

قال ولي العهد البريطاني الأمير وليام أنه سيكون فخورا بدعم والده ملك ملك بريطانيا الجديد بكل ما بكل ما يستطيع.

وتحدث أمير ويلز في بيان عن تأثير حكمة ودعم جدته الملكة إليزابيث وعن خسارته وتأثير الملكة عليه وعلى زوجته وأطفاله، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأكد في البيان: «سأكرم ذكراها من خلال دعم والدي الملك بكل طريقة ممكنة».

أمير ويلز: العالم فقد زعيما غير عاديا بوفاة جدتى

وقال أمير ويلز: «يوم الخميس، فقد العالم زعيما غير عاديا، كان التزامه تجاه البلد والعوالم والكومنولث مطلقا، وسيقال الكثير في الأيام المقبلة حول معنى حكمها التاريخي».

وأضاف: «ومع ذلك، فقد فقدت جدتي وبينما سأحزن على خسارتها، أشعر أيضًا بالامتنان بشكل لا يصدق، ولقد استفدت من حكمة الملكة وطمأنتها في العقد الخامس من عمري».

وتابع: «حصلت زوجتي على 20 عامًا من التوجيه والدعم، وكان أطفالي الثلاثة يقضون إجازاتهم معها ما خلق ذكريات ستدوم طوال حياتهم».

وأضاف، في أول بيان علني له منذ وفاة الملكة إليزابيث، مساء الخميس عن 96 عامًا: «كانت بجانبي في أسعد لحظاتي، وكانت بجانبي خلال أتعس أيام حياتي».

وأكد: «كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، ولكن سيمر بعض الوقت قبل أن أشعر بحقيقة الحياة بدون جدتي»، مضيف: «أشكرها على اللطف الذي أظهرته لي ولعائلتي».

وأضاف: «وأشكرها نيابة عن جيلي على تقديم مثال للخدمة والكرامة في الحياة العامة من عصر مختلف، ولكن دائمًا ما يكون مناسبًا لنا جميعًا».

أمير ويلز: الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب

وذكر أمير ويلز مقولة جدته: «أن الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب»، ليكمل قائلا: «كل الحزن الذي سنشعر به في الأسابيع المقبلة سيكون بمثابة شهادة غير عادية على الحب الذي شعرنا به لملكتنا».

وجرى تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة اليوم، وعين ملك بريطانيا الجديد، ابنه الأكبر من الأميرة الراحلة ديانا، وليا للعهد، ليصبح الأمير وليام وزوجته كاترين أميري ويلز الجديدين.