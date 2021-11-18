ولي العهد البريطاني وقرينته يزوران أهرامات الجيزة ويصعدان «خوفو»

زار ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول، اليوم الخميس، منطقة الأهرامات بالجيزة، ورافقهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

الأمير تشارلز وقرينته يصعدان الهرم الأكبر

واستهل ولى العهد البريطانى وقرينته الزيارة من أمام هرم خوفو، إذ صعدا الهرم الأكبر، واستمعا إلى شرح من العناني، قبل أن يلتقطا الصور الفوتوغرافية.

وعبرا بنظراتهما عن مدى انبهارهما بعظمة أهرامات مصر الخالدة، وهما يطالعان إحدى أهم صفحات التاريخ ومهد الحضارة الإنسانية في العالم.

ولي العهد البريطاني يتفقد هرم خوفو من الداخل

وتفقد ولى العهد البريطاني وقرينته بتفقد هرم خوفو من الداخل،÷ وتزينت الشوارع المؤدية إلى منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة بالأعلام المصرية والبريطانية؛ ترحيبا بضيفى «أم الدنيا».