تفاصيل وفاة 6 معلمين خلال أول أسبوع في العام الدراسي الجديد بالمحافظات

دق جرس طابور الصباح معلنا بدء العام الدراسي الجديد، ومنذ اليوم الأول، شهدت المحافظات وفاة 6 معلمين، بعضهم توفي أثناء أداء رسالته العلمية في المدرسة، وآخرون توفوا أثناء الذهاب للمدارس، ليبدأ العام الدراسي الجديد بألم كبير بين المدرسين لفقدان أصدقائهم.

وفاة مدرس بشمال سيناء أثناء طابور الصباح

مع الساعة الأولى في العام الدراسي الجديد، وبعد الانتهاء من كلمته في طابور الصباح، والتي تحدث فيها عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، توفي محمد حسن، المدرس بمدرسة رمانة بشمال سيناء، بعد سقوطه على الأرض بشكل مفاجئ، ووفاته مباشرة، تاركا خلفة إرثا علميا قدمه للطلاب على مدار سنوات عمله، وتم تشييع جثمانه وسط حزن شديد من أقاربه وأصدقاءه وطلابه.

وفاة مدرس في دمياط إثر جلطة

وفي ممر شرفي مهيب، ودع طلاب مدرسة السعدية البحرية الابتدائية والإعدادية بمحافظة دمياط، جثمان المدرس عبدالجواد عيد البليهي، وكيل المدرسة، والذي أصيب بجلطة أثناء الدراسة وتوفي بعدها في منزله، وقوبل خبر وفاته بحزن شديد من الأهالي وأصدقاء المدرس والطلاب.

وفاة مدرس بالمنيا أثناء شرح المنهج

كما انتقلت حالة الحزن إلى محافظة المنيا، عندما توفي أحمد غريب، مدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة برمشا التابعة لمركز العدوة، داخل الفصل أثناء قيامه برسالته السامية، حيث فارق الحياه بعد أن حصل على درجة كبير معلمين هذا العام.

وفاة معلمة في حادث بسوهاج

ومن المنيا إلى سوهاج، والتي شهدت هي الأخرى مصرع معلمة تدعى «زينب. م» في سوهاج، إثر حادث مروع أثناء ذهابها للعمل، وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد تصريح الجهات المختصة بالدفن، وسط حالة من الحزن الشديد من زملائها والعاملين في مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وفاة معلمين في كفر الشيخ

لم يقف قطار الحزن عند هذه المحافظات فقط، وإنما انتقل أيضا إلى محافظة كفر الشيخ، حيث توفي المدرس إبراهيم عبدالوهاب، أثناء طابور الصباح في مدرسة بيلا الثانوية للبنات، بعد إلقاء كلمة عن رسول الله بمناسبة المولد البنوي الشريف، وسط حزن شديد سيطرت على الطلاب والمدرسين.

كما لقيت معلمة لغة عربية بمدرسة مطوبس الثانوية، مصرعها في حادث أمام مدرستها، وجرى تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، وتداول أصدقاؤها خبر وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.