25 ميدانا جديدا و138 ساري علم ضمن استعدادات شرم الشيخ لقمة المناخ

تنطلق قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ بعد 30 يوما، وتحديدا في 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألفا من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا التغيرات المناخية التي تحدث بالعالم وأثرها على البيئة، وتعد القمة الأكبر في تاريخ شرم الشيخ ومصر، حيث يشارك فيها قادة وزعماء من 138 دولة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ تحولت إلى مدينة خضراء بالكامل، وجرى إنشاء مشروعات خلال 6 أشهر فقط ما يثبت للعالم أجمع أن المصري قادر على التحدي، مشيرا إلى أنه سيجري افتتاح عدد كبير من المشروعات هذا الشهر.

الرئيس يتابع استعدادات قمة المناخ

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل ما يدور على أرض شرم الشيخ من مشروعات، وشدد على ضرورة ظهور المدينة بشكل مختلف ويليق بالحدث العالمي.

وأضاف «فودة»، أنه جار تركيب 138 ساري علم بارتفاع 25 مترا في عدة ميادين وأمام قاعة المؤتمرات الكبرى ومطار شرم الشيخ الدولي، لوضع أعلام الدول المشاركة في القمة رقم 27 للمناخ، موضحا أنه تم وضع اللمسات النهائية للمنطقتين الزرقاء والخضراء من أجل تسليمها للجهات المسؤولة.

فودة: ما حدث في شرم الشيخ معجزة

وتابع أن ما حدث في شرم الشيخ أسطورة ومعجزة في عالم المشروعات من حيث العمارة والتخطيط، حيث جرى الانتهاء من إنشاء وتطوير 200 كيلو طرق بالمدينة طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك من رأس محمد وحتى محمية نبق.

وأردف أنه جرى إقامة 25 ميدانا في مناطق متفرقة ذات طابع معماري متميز لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة خلال قمة المناخ COP 27، موضحا أن المساحات الخضراء زادت في المدينة بنسبة 60% بعد إنشاء الحديقة المركزية على مساحة 110 آلاف متر مربع.